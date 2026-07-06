УВЗ: при совершенствовании Т-80 учитывают мнение участвующих в СВО танкистов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мнение танкистов, участвующих в выполнении задач спецоперации, учитывается при модернизации боевых машин семейства Т-80. Об этом сообщили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.
«При разработке танка Т-80 и его модификаций конструкторы постоянно получали обратную связь из мест эксплуатации, замечания и предложения. Опытная войсковая эксплуатация Т-80 проводилась еще до принятия танка на вооружение. Офицеры запаса, имеющие техническое образование и опыт эксплуатации танков, работают в конструкторских подразделениях, непосредственно участвуя в разработке модификаций танков Т-80. В настоящее время при совершенствовании машин используются замечания и предложения танкистов — участников СВО», — сказали в концерне.
Там рассказали, что в 1970−80-е годы проходили войсковые испытания танка в различных климатических районах СССР, во время которых действующие военнослужащие проводили апробацию конструкторских решений, планируемых к внедрению в производство.