УВЗ: при совершенствовании Т-80 учитывают мнение участвующих в СВО танкистов

«При разработке танка Т-80 и его модификаций конструкторы постоянно получали обратную связь из мест эксплуатации, замечания и предложения. Опытная войсковая эксплуатация Т-80 проводилась еще до принятия танка на вооружение. Офицеры запаса, имеющие техническое образование и опыт эксплуатации танков, работают в конструкторских подразделениях, непосредственно участвуя в разработке модификаций танков Т-80. В настоящее время при совершенствовании машин используются замечания и предложения танкистов — участников СВО», — сказали в концерне.