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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3300 человек

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3342 человек.

Источник: RT на русском

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3342 человек.

Об этом свидетельствует официальная сводка, опубликованная спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом в его Telegram-канале.

По данным правительства, различные травмы получили 16 740 человек, спасены из-под завалов 6 462 человека.

За последние двое суток число жертв выросло на 388, при этом количество спасённых не изменилось. Помощь уже оказана 86 794 семьям, без крова остаются 17 345 человек.

В результате стихийного бедствия повреждено 856 зданий, 190 из них полностью обрушились. С момента первых толчков 24 июня зарегистрировано 995 афтершоков.

Ранее МИД Венесуэлы выразил благодарность России за гуманитарную помощь, направленную в страну после разрушительного землетрясения.

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