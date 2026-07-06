Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нет оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявили в МИД

Масленников: Россия не видит оснований ожидать изменения курса НАТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва не видит оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», — сказал он.

По словам дипломата, он закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО 2022 года — наша страна объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

«Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим», — сказал Масленников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше