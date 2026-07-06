Нет оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявили в МИД

«Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», — сказал он.
По словам дипломата, он закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО 2022 года — наша страна объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».
«Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим», — сказал Масленников.
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