Тренер сборной Бельгии — об отмене дисквалификации Балогуна: не знал, что 5 июля — это 1 апреля в США

«Я не знал, что на чемпионате мира и у ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.