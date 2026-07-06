Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Бельгии — об отмене дисквалификации Балогуна: не знал, что 5 июля — это 1 апреля в США

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

«Я не знал, что на чемпионате мира и у ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

5 июля стало известно, что ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна.

Таким образом, он сможет принять участие в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.

Напомним, что Балогун был удалён за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича.

Ранее сообщалось, что Белый дом напрямую попросил ФИФА отложить дисквалификацию форварда Балогуна.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше