Тренер сборной Бельгии — об отмене дисквалификации Балогуна: не знал, что 5 июля — это 1 апреля в США

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.
«Я не знал, что на чемпионате мира и у ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
5 июля стало известно, что ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна.
Таким образом, он сможет принять участие в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.
Напомним, что Балогун был удалён за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича.
Ранее сообщалось, что Белый дом напрямую попросил ФИФА отложить дисквалификацию форварда Балогуна.