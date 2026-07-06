Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили наибольшее число населенных пунктов с начала года

РИА Новости: ВС России за неделю освободили 14 населенных пунктов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За прошедшую неделю ВС России освободили 14 населенных пунктов — наибольшее количество с начала 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны.

С 29 июня по 5 июля под контроль российской армии перешли: в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка, в ДНР — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани, в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.

Третьего июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полоном освобождении Константиновки. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.

Предыдущие рекорды по количеству освобожденных населенных пунктов в зоне СВО были установлены в недели с 26 января по 1 февраля, с 27 апреля по 3 мая и с 25 по 31 мая — по 10 населенных пунктов.

Ранее РИА Новости подсчитало, что Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего — в Донецкой Народной Республике.