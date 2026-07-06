Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В УВЗ считают, что делать машину управления БПЛА на базе танка нецелесообразно

Такая техника станет приоритетной целью для средств поражения противника, отметили в концерне.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Создание боевой машины управления беспилотной авиацией на базе танка нецелесообразно, поскольку она станет приоритетной целью для средств поражения противника. Такое мнение высказали ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.

«Существует мнение о необходимости введения в штат танковых подразделений операторов БПЛА, которые будут передавать информацию об окружающей обстановке командирам танков. Вменить командиру танка функции оператора БПЛА возможно, но неэффективно. Делать машину управления БПЛА на базе танка тоже нецелесообразно, такая “жирная” цель при обнаружении станет приоритетной для всех средств поражения противника», — сказали в концерне, отвечая на соответствующий вопрос.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше