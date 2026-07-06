В УВЗ считают, что делать машину управления БПЛА на базе танка нецелесообразно

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Создание боевой машины управления беспилотной авиацией на базе танка нецелесообразно, поскольку она станет приоритетной целью для средств поражения противника. Такое мнение высказали ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.
«Существует мнение о необходимости введения в штат танковых подразделений операторов БПЛА, которые будут передавать информацию об окружающей обстановке командирам танков. Вменить командиру танка функции оператора БПЛА возможно, но неэффективно. Делать машину управления БПЛА на базе танка тоже нецелесообразно, такая “жирная” цель при обнаружении станет приоритетной для всех средств поражения противника», — сказали в концерне, отвечая на соответствующий вопрос.