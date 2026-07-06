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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3342

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3342, более 16 тысяч пострадали.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 3342, различные травмы получили 16 тысяч 740 человек, говорится в официальной сводке правительства страны.

«Погибли 3342 человека, пострадали 16 740, спасены 6 462», — говорится в документе, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Число спасенных живыми не изменилось за последние двое суток, а количество погибших — выросло на 388.

Согласно официальным данным, помощь уже получили 86 тысяч 794 семьи, без жилья остаются 17 тысяч 345 человек. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано уже 995 афтершоков.

В ликвидации последствий катастрофы участвуют 4088 иностранных спасателей, а также 29 тысяч 567 военнослужащих, сотрудников экстренных служб и других специалистов. Кроме того, к работам привлечены 27 тысяч 482 добровольца.

Для размещения людей, оставшихся без крова, развернуты 79 временных лагерей. Власти доставили в пострадавшие районы 9585 тонн продовольствия и 669 008 литров питьевой воды.

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