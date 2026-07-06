Названы города-лидеры по уровню зарплат в разных отраслях

Согласно результатам исследования, в ста крупнейших городах России самые высокие зарплаты чаще всего фиксируются в сфере «IT и связь». Эта отрасль самая «прибыльная» для работников в 18 городах. На втором месте по привлекательности для заработка отрасль «Банки и финансовые услуги», которая является самой высокооплачиваемой в 17 городах. Эти две отрасли в начале 2026 года характеризовались наибольшим увеличением своего присутствия в рейтинге. Стоит отметить, что по сравнению с прошлогодним рейтингом их представительство значительно увеличилось.