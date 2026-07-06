Reuters: Трамп просил Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США

Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Согласно правилам, игрок должен был пропустить встречу ⅛ финала. Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.