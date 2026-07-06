Reuters: Трамп просил Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп лично попросил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч ⅛ финала чемпионата мира. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам его источника, Трамп на прошлой неделе позвонил Инфантино, чтобы попросить об этом.
Портал The Athletic ранее сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре с бельгийцами. Трамп после этого выразил признательность ФИФА. Как он написал в Truth Social, федерация «поступила правильно и исправила большую несправедливость».
Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Согласно правилам, игрок должен был пропустить встречу ⅛ финала. Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.