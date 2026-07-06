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Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов «Хезболлах» на юге Ливана

ЦАХАЛ заявила об ударе по группе бойцов «Хезболлах» на юге Ливана.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана.

По информации ЦАХАЛ, израильские военные засекли группу бойцов «Хезболлах» в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.

«ЦАХАЛ нанес точечный удар (по бойцам “Хезболлах” — ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.

В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение «Хезболлах» в Ливане.

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