Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов «Хезболлах» на юге Ливана

По информации ЦАХАЛ, израильские военные засекли группу бойцов «Хезболлах» в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.
«ЦАХАЛ нанес точечный удар (по бойцам “Хезболлах” — ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение «Хезболлах» в Ливане.
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