Фицо обвинил европейские элиты в русофобии

«Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту — это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?», — приводит слова Фицо местное телевидение, транслировавшее государственные торжества по случаю дня святых Кирилла и Мефодия в воскресенье.