Фицо обвинил европейские элиты в русофобии

«Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту — это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?», — приводит слова Фицо местное телевидение, транслировавшее государственные торжества по случаю дня святых Кирилла и Мефодия в воскресенье.
Кроме того, глава словацкого правительства упрекнул европейские государства в том, что они предали забвению известное высказывание бывшего президента Франции (1959−1969 годы) Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Урала.
Фицо также отметил, что, по его мнению, конфронтационные нарративы представляют собой психологический защитный механизм беспомощных европейских элит, потерянных в лабиринте предрассудков и страха.