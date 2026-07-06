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Фицо обвинил европейские элиты в русофобии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес европейских политических кругов, обвинив их в русофобии. Он заявил, что сохранение Европы возможно лишь при условии взаимодействия между Востоком и Западом.

Источник: Reuters

«Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту — это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?», — приводит слова Фицо местное телевидение, транслировавшее государственные торжества по случаю дня святых Кирилла и Мефодия в воскресенье.

Кроме того, глава словацкого правительства упрекнул европейские государства в том, что они предали забвению известное высказывание бывшего президента Франции (1959−1969 годы) Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Урала.

Фицо также отметил, что, по его мнению, конфронтационные нарративы представляют собой психологический защитный механизм беспомощных европейских элит, потерянных в лабиринте предрассудков и страха.

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