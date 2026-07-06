Политолог Рар предложил выдвинуть Шрёдера на премию мира имени Толстого

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Германский политолог Александр Рар предложил выдвинуть кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Фрица Курта Шрёдера на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сам Рар рассказал ТАСС.
Аналитик напомнил, что президент России Владимир Путин в связи с замороженным диалогом между Россией и Евросоюзом по Украине заявил, что ЕС должен самостоятельно определить переговорщика. В качестве одной из кандидатур была названа фигура Шрёдера. «Именно Шрёдер способен выступить тем неформальным посредником, который поможет сдвинуть процесс с мертвой точки. Его активное участие в качестве посредника рассматривается как попытка возобновить диалог, который сегодня практически заморожен. Если Нобелевский комитет зачастую руководствуется политической конъюнктурой, то премия Толстого могла бы стать площадкой, где реальные миротворческие усилия получают объективную оценку», — отметил Рар.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Шрёдер на протяжении многих лет «поддерживает конструктивные отношения с российской стороной и неоднократно выступал за развитие экономических и гуманитарных связей между Россией и Германией».