Аналитик напомнил, что президент России Владимир Путин в связи с замороженным диалогом между Россией и Евросоюзом по Украине заявил, что ЕС должен самостоятельно определить переговорщика. В качестве одной из кандидатур была названа фигура Шрёдера. «Именно Шрёдер способен выступить тем неформальным посредником, который поможет сдвинуть процесс с мертвой точки. Его активное участие в качестве посредника рассматривается как попытка возобновить диалог, который сегодня практически заморожен. Если Нобелевский комитет зачастую руководствуется политической конъюнктурой, то премия Толстого могла бы стать площадкой, где реальные миротворческие усилия получают объективную оценку», — отметил Рар.