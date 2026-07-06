Над главной мечетью Тегерана появился флаг с призывом к мести

Несколько миллионов человек в последние часы пребывания гроба с телом Хаменеи в Мосалле пришли с ним проститься. По всей столице продолжились траурные мероприятия, люди вышли вечером на основные площади с флагами и портретами лидера, чтобы выразить поддержку властям исламской республики. Город готовится к масштабному шествию с телами погибшего лидера и его родных, которое соберет, по данным властей, от 15 до 20 млн человек.