Над главной мечетью Тегерана появился флаг с призывом к мести

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Красный флаг с призывом к мести развевается над куполом главного религиозного комплекса Тегерана — Мосаллы имама Хомейни. Там последние три дня иранцы прощались с погибшим верховным лидером Али Хаменеи и членами его семьи, передает корреспондент ТАСС.
Несколько миллионов человек в последние часы пребывания гроба с телом Хаменеи в Мосалле пришли с ним проститься. По всей столице продолжились траурные мероприятия, люди вышли вечером на основные площади с флагами и портретами лидера, чтобы выразить поддержку властям исламской республики. Город готовится к масштабному шествию с телами погибшего лидера и его родных, которое соберет, по данным властей, от 15 до 20 млн человек.