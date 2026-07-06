Мирошник: Киев готов бросить останки своих солдат ради картинки на саммите НАТО

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Киевский режим готов бросить останки своих солдат, чтобы представить на саммите НАТО лживую картинку, под которую можно выпросить деньги и поддержку. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Они готовы забросать телами города, бросить останки своих людей, которых вчера называли героями, только для того, чтобы на саммите НАТО была некая приемлемая, сконструированная, но абсолютно лживая картинка, под которую можно выпросить деньги и какую-то поддержку», — отметил дипломат, комментируя отказ Киева остановить боевые действия в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих ВСУ.
«Видимо, руководствуясь соображениями о том, что тогда в остальной мир пойдет сигнал о том, что Украина-таки проигрывает, Киев, пытаясь не поломать любовно сконструированный виртуальный нарратив, отказывается от останков своих же побратимов», — указал Мирошник.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия предложила Украине с 12:00 до 18:00 мск 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона от предложения отказалась.