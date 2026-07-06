Мирошник: Киев готов бросить останки своих солдат ради картинки на саммите НАТО

«Они готовы забросать телами города, бросить останки своих людей, которых вчера называли героями, только для того, чтобы на саммите НАТО была некая приемлемая, сконструированная, но абсолютно лживая картинка, под которую можно выпросить деньги и какую-то поддержку», — отметил дипломат, комментируя отказ Киева остановить боевые действия в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих ВСУ.