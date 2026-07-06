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Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию

ЦАХАЛ задержала несколько десятков человек, пытавшихся пересечь границу с Сирией.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Десятки израильских граждан попытались пересечь границу и попасть на территорию Сирии. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место, где они пресекли попытки граждан перейти границу и задержали их», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как уточнили военные, задержанные были переданы израильской полиции.

В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.

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