Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию

«Десятки израильских граждан попытались пересечь границу и попасть на территорию Сирии. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место, где они пресекли попытки граждан перейти границу и задержали их», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Как уточнили военные, задержанные были переданы израильской полиции.
В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
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