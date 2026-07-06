Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко призналась, что после вылета с Уимблдона хочет напиться и забыть о теннисе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, чувствует ли она себя первой ракеткой мира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, чувствует ли она себя первой ракеткой мира.

«Ох, ну что за вопрос, ребята! Посмотрите на рейтинг. Прямо сейчас я первая ракетка мира. Если говорить об уровне, сегодня я ею не была. Вчера — была. Честно, я сейчас даже не хочу думать о рейтинге. Хочу просто уйти, напиться в хлам, забыть о теннисе и попытаться привести себя в форму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В матче четвёртого круга она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Наоми Осаки станет чешка Каролина Мухова.

Ранее Сафиуллин проиграл Джоковичу и не смог выйти в ¼ финала Уимблдона.