Соболенко призналась, что после вылета с Уимблдона хочет напиться и забыть о теннисе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, чувствует ли она себя первой ракеткой мира.
«Ох, ну что за вопрос, ребята! Посмотрите на рейтинг. Прямо сейчас я первая ракетка мира. Если говорить об уровне, сегодня я ею не была. Вчера — была. Честно, я сейчас даже не хочу думать о рейтинге. Хочу просто уйти, напиться в хлам, забыть о теннисе и попытаться привести себя в форму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В матче четвёртого круга она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Наоми Осаки станет чешка Каролина Мухова.
Ранее Сафиуллин проиграл Джоковичу и не смог выйти в ¼ финала Уимблдона.