Соболенко призналась, что после вылета с Уимблдона хочет напиться и забыть о теннисе

«Ох, ну что за вопрос, ребята! Посмотрите на рейтинг. Прямо сейчас я первая ракетка мира. Если говорить об уровне, сегодня я ею не была. Вчера — была. Честно, я сейчас даже не хочу думать о рейтинге. Хочу просто уйти, напиться в хлам, забыть о теннисе и попытаться привести себя в форму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.