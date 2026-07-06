Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Тарабрин: Киев на фоне потерь ВСУ готов пойти на химпровокации

Постпред России при ОЗХО заявил, что Киев готов на любые преступления.

Источник: Комсомольская правда

Киев на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения готов пойти на различные провокации, в том числе с использованием химических веществ. Об этом «Известиям» заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Националисты теряют один населенный пункт за другим. В этих условиях, чтобы “перебить” информповестку, киевский режим готов пойти на любые преступления, в том числе и химпровокации “под чужим флагом”, — сказал посол РФ в Нидерландах.

Тарабрин добавил, что ВСУ наносят удары по объектам химической промышленности с целью спровоцировать экологические последствия и вызвать панику среди гражданского населения.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Украины использовали графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР. Данные снаряды разрываются в воздухе и выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП.

Узнать больше по теме
ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире
ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.
Читать дальше