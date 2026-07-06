Киев на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения готов пойти на различные провокации, в том числе с использованием химических веществ. Об этом «Известиям» заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Националисты теряют один населенный пункт за другим. В этих условиях, чтобы “перебить” информповестку, киевский режим готов пойти на любые преступления, в том числе и химпровокации “под чужим флагом”, — сказал посол РФ в Нидерландах.
Тарабрин добавил, что ВСУ наносят удары по объектам химической промышленности с целью спровоцировать экологические последствия и вызвать панику среди гражданского населения.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Украины использовали графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР. Данные снаряды разрываются в воздухе и выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП.