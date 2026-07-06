Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Саммит НАТО планируется 7−8 июля в турецкой столице Анкаре.
«Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине. Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.