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Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Эрдоган на саммите НАТО призовет к переговорам по Украине.

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Саммит НАТО планируется 7−8 июля в турецкой столице Анкаре.

«Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине. Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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