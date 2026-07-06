За минувшую неделю российские войска освободили 14 населённых пунктов, что стало наибольшим показателем с начала 2026 года.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Минобороны России.
С 29 июня по 5 июля под контроль перешли населённые пункты в четырёх областях.
В Днепропетровской области заняты Богодаровка и Александровка. В ДНР — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка. В Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани. В Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
Ранее бойцы 1465-го полка 4-й бригады группировки войск «Юг» рассказали военкору RT Ивану Полянскому, как вскрывали защиту ВСУ в Константиновке.