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ВС России освободили рекордное число населённых пунктов за неделю

За минувшую неделю российские войска освободили 14 населённых пунктов, что стало наибольшим показателем с начала 2026 года.

За минувшую неделю российские войска освободили 14 населённых пунктов, что стало наибольшим показателем с начала 2026 года.

Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Минобороны России.

С 29 июня по 5 июля под контроль перешли населённые пункты в четырёх областях.

В Днепропетровской области заняты Богодаровка и Александровка. В ДНР — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка. В Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани. В Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.

Ранее бойцы 1465-го полка 4-й бригады группировки войск «Юг» рассказали военкору RT Ивану Полянскому, как вскрывали защиту ВСУ в Константиновке.