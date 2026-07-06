ВС России освободили рекордное число населённых пунктов за неделю

В Днепропетровской области заняты Богодаровка и Александровка. В ДНР — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка. В Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани. В Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.