Дипломат Масленников заявил, что оснований ждать изменения курса НАТО нет

Дипломат заверил, что курс блока вполне ясен Москве. Он напомнил о Стратегической концепции НАТО 2022 года. В материале сказано, что РФ якобы представляет для альянса наибольшую угрозу.
«Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим», — констатировал Владислав Масленников.
Как утверждает издание Politico, государства блока усиливают границы из-за мнимой «угрозы конфликта с Россией». Финляндия, Польша, Эстония и другие страны уже строят укрепления и закупают мины. Государства НАТО восточного фланга готовятся нанести удар по России, заявило издание.
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