Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Масленников заявил, что оснований ждать изменения курса НАТО нет

Масленников считает, что НАТО не изменит антироссийский курс.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены НАТО уже давно избрали антироссийский курс и продолжают его придерживаться. Оснований ждать изменения риторики альянса нет. На это указал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в комментарии РИА Новости.

Дипломат заверил, что курс блока вполне ясен Москве. Он напомнил о Стратегической концепции НАТО 2022 года. В материале сказано, что РФ якобы представляет для альянса наибольшую угрозу.

«Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим», — констатировал Владислав Масленников.

Как утверждает издание Politico, государства блока усиливают границы из-за мнимой «угрозы конфликта с Россией». Финляндия, Польша, Эстония и другие страны уже строят укрепления и закупают мины. Государства НАТО восточного фланга готовятся нанести удар по России, заявило издание.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше