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Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским

Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимир Путин после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации источника, обсуждение с Зеленским будет посвящено возможным путям урегулирования украинского конфликта. После этой встречи Трамп, как ожидается, продолжит консультации уже с российским лидером, чтобы обсудить дальнейшие шаги по снижению напряженности.

Американская сторона подчеркивает, что глава Белого дома считает вопрос прекращения боевых действий крайне срочным. По словам представителя администрации США, Трамп намерен сосредоточиться на поиске вариантов завершения конфликта и активизации дипломатических контактов.

Ранее Путин провел телефонную беседу с Трампом, начав разговор с поздравлений по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

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