Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским

По информации источника, обсуждение с Зеленским будет посвящено возможным путям урегулирования украинского конфликта. После этой встречи Трамп, как ожидается, продолжит консультации уже с российским лидером, чтобы обсудить дальнейшие шаги по снижению напряженности.
Американская сторона подчеркивает, что глава Белого дома считает вопрос прекращения боевых действий крайне срочным. По словам представителя администрации США, Трамп намерен сосредоточиться на поиске вариантов завершения конфликта и активизации дипломатических контактов.
Ранее Путин провел телефонную беседу с Трампом, начав разговор с поздравлений по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.