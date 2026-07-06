Помощь психологов стала самой востребованной после землетрясений в Венесуэле

Психологическая поддержка оказалась самым востребованным видом медицинской помощи для переживших землетрясения в Венесуэле, рассказал врач Мигель Наварро из пункта комплексной помощи в районе Плайя-Лидо штата Ла-Гуайра.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил Наварро, многие пострадавшие переносят последствия катастрофы крайне тяжело и нуждаются прежде всего в человеческом участии, а не в лекарствах.
По словам врача, среди наиболее частых психологических последствий — страх, бессонница, депрессия и тревожность.
«Эта помощь оказалась самой тяжёлой для нас, потому что многие пациенты после пережитого просто не выдерживают: хотят плакать, нуждаются в объятиях. Им не так важны лекарства или обезболивающие — им нужно обезболивающее для души», — пояснил Наварро.
При этом в пункте, размещённом в здании разграбленной после землетрясения аптеки, оказывают и другие виды помощи: принимают пациентов по акушерству, терапии, хирургии, педиатрии, травматологии, а также предоставляют сестринскую и ветеринарную поддержку.
Врач отметил, что в последние дни чаще всего обращались больные диабетом, гипертонией и люди с травмами.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3342 человек.