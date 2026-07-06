Мема: Европе следует извиниться перед Россией

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что странам Европы следует извиниться перед Россией и искать дипломатический выход из украинского конфликта.
«Кая Каллас хочет [ввести] новый пакет санкций против РФ. На данном этапе Европе следует извиниться перед Россией и работать над дипломатическим решением украинского конфликта», — написал Мема в Х. Так политик отреагировал на угрозы главы дипломатии ЕС Каи Каллас о введении против РФ нового пакета санкций.
Политик добавил, что Европа уже пыталась победить Россию посредством Украины, но ей этого сделать не удалось.