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10 тыс. человек эвакуировали на юге Франции из-за лесного пожара

10 тыс. человек эвакуировали из коммуны Ий-сюр-Тет в департаменте Восточные Пиренеи во Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFMTV.

10 тыс. человек эвакуировали из коммуны Ий-сюр-Тет в департаменте Восточные Пиренеи во Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFMTV.

Власти департамента сообщили в соцсети X об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара в Ий-сюр-Тет. Жителей призвали отправиться в коммуны Тюир или Каноэс.

Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров завтра. Семь департаментов на юго-востоке страны отнесли к «очень высокому» риску, еще 41 департамент находится в зоне «высокого» риска.

По информации Liberation и Le Monde во Франции уже сгорело более 2 тыс. га леса. Причиной возгораний стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 га леса.

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