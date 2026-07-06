Дубль Холанда помог Норвегии победить Бразилию и впервые выйти в ¼ финала ЧМ по футболу

Сборная Норвегии победила команду Бразилии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 14-й минуте встречи американский арбитр после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый, но Бруно Гимарайнс не смог реализовать пенальти.
Во втором тайме вышедший на замену Эндрик убежал один на один с голкипером Эрьяном Нюландом после передачи Винисиуса Жуниора, но пробил мимо ворот.
Форвард норвежцев Эрлинг Холанд отличился на 79-й и 90-й минутах встречи.
На 90 + 9 Неймар сократил отставание в счёте, реализовав 11-й метровый удар.
Таким образом, Норвегия впервые вышла в ¼ финала, где сыграет с победителем встречи между Мексикой и Англией.
До этого они дважды добирались до ⅛ финала — в 1938 и 1998 годах.
Ранее сообщалось, что Гимарайнс — первый за 40 лет футболист Бразилии, не забивший пенальти в игре ЧМ.