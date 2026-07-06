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Дубль Холанда помог Норвегии победить Бразилию и впервые выйти в ¼ финала ЧМ по футболу

Сборная Норвегии победила команду Бразилии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Норвегии победила команду Бразилии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте встречи американский арбитр после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый, но Бруно Гимарайнс не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме вышедший на замену Эндрик убежал один на один с голкипером Эрьяном Нюландом после передачи Винисиуса Жуниора, но пробил мимо ворот.

Форвард норвежцев Эрлинг Холанд отличился на 79-й и 90-й минутах встречи.

На 90 + 9 Неймар сократил отставание в счёте, реализовав 11-й метровый удар.

Таким образом, Норвегия впервые вышла в ¼ финала, где сыграет с победителем встречи между Мексикой и Англией.

До этого они дважды добирались до ⅛ финала — в 1938 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что Гимарайнс — первый за 40 лет футболист Бразилии, не забивший пенальти в игре ЧМ.

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