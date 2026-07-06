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Аэропорт Внуково перешёл на работу по согласованию

Московский аэропорт Внуково временно перешёл на приём и отправку рейсов по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

Московский аэропорт Внуково временно перешёл на приём и отправку рейсов по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что данные меры введены для обеспечения должного уровня безопасности полётов.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — говорится в заявлении.

Пассажиров предупредили, что в расписании возможны корректировки.

Ранее в аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.