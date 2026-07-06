Аэропорт Внуково перешёл на работу по согласованию

Московский аэропорт Внуково временно перешёл на приём и отправку рейсов по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что данные меры введены для обеспечения должного уровня безопасности полётов.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — говорится в заявлении.
Пассажиров предупредили, что в расписании возможны корректировки.
Ранее в аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.