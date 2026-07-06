Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военные учения в Китай

Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов официально доложил руководителям российской и китайской сторон о прибытии экипажей. В честь этого события на берегу подняли государственные флаги, а военный оркестр исполнил гимны двух стран. Наши корабли разделили причальную стенку с эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», дизель-электрической подлодкой типа «Юань» и транспортом снабжения Народно-освободительной армии.