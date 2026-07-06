Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военные учения в Китай

Экипаж крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» пришвартовался в порту Циндао.

Источник: Комсомольская правда

В военно-морскую базу Циндао прибыли корабли Тихоокеанского флота. Отряд примет участие в совместном учении «Морское взаимодействие-2026» на территории Китайской Народной Республики. К причалу уже встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов официально доложил руководителям российской и китайской сторон о прибытии экипажей. В честь этого события на берегу подняли государственные флаги, а военный оркестр исполнил гимны двух стран. Наши корабли разделили причальную стенку с эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», дизель-электрической подлодкой типа «Юань» и транспортом снабжения Народно-освободительной армии.

«Традиционное российско-китайское учение “Морское взаимодействие-2026” пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года», — рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Моряки знакомятся с зарубежными коллегами. В ближайшие дни экипажи двух стран приступят к практическому выполнению совместных задач на воде.