Сейв Нюланда, промах Эндрика и дубль Холанда: Норвегия выбила Бразилию и сотворила главную сенсацию ЧМ по футболу

Норвегия сенсационно одолела Бразилию и впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Подопечные Столе Сольбаккена открыли счёт уже на 161-й секунде, но Исмаил Эльфат отменил взятие ворот из-за положения вне игры. А спустя несколько минут американский арбитр после совета VAR назначил 11-метровый в их ворота, но Эрьян Нюланд парировал удар Бруно Гимарайнса. Во втором тайме вышедший на замену Эндрик не реализовал выход один на один, после чего скандинавы дважды с разницей в 10 минут наказали пентакампеонов. В обоих случаях отличился Эрлинг Холанд, сначала замкнувший навес головой, а затем от души приложившийся ногой из-за штрафной.