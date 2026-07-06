Сейв Нюланда, промах Эндрика и дубль Холанда: Норвегия выбила Бразилию и сотворила главную сенсацию ЧМ по футболу

Норвегия сенсационно одолела Бразилию и впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Подопечные Столе Сольбаккена открыли счёт уже на 161-й секунде, но Исмаил Эльфат отменил взятие ворот из-за положения вне игры. А спустя несколько минут американский арбитр после совета VAR назначил 11-метровый в их ворота, но Эрьян Нюланд парировал удар Бруно Гимарайнса. Во втором тайме вышедший на замену Эндрик не реализовал выход один на один, после чего скандинавы дважды с разницей в 10 минут наказали пентакампеонов. В обоих случаях отличился Эрлинг Холанд, сначала замкнувший навес головой, а затем от души приложившийся ногой из-за штрафной.
Ещё недавно фаворит в противостоянии Бразилии и Норвегии был бы очевиден. Однако к матчу ⅛ финала сборные подошли практически на равных. Пентакампеоны с огромным трудом сломили сопротивление Японии в первой стадии плей-офф. Скандинавы тоже вырвали победу над Кот-д’Ивуаром в концовке, но в целом по ходу первенства смотрелись мощно.
А сразу после этой встречи их главный тренер Столе Сольбаккен даже предпринял некое подобие треш-тока. На снятом в раздевалке видео он обратился к тренеру соперника: «Анчелотти, мы идём за тобой». Впрочем, на пресс-конференции сгладил углы и назвал итальянца одним из величайших специалистов, хотя пообещал сделать всё, чтобы пройти дальше.
Анчелотти же предстояло поломать голову над тем, как закрыть невероятного Эрлинга Холанда, забившего пять мячей на турнире. А если бы тот оформил дубль, то догнал бы Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров. Однако сам он не стал делать громких обещаний и даже признался в любви к Бразилии.
«Это прекрасная и красивая страна. Я не играл в настолько больших матчах в своей жизни и никогда такого не видел, поэтому будет здорово испытать подобное. Бразилия — команда, за которой я слежу столько, сколько себя помню. Я люблю Бразилию», — цитирует Холанда TV2.
На стороне скандинавов была и статистика очных встреч. В четырёх матчах они одержали две победы и ни разу не уступили. Самая памятная пришлась на заключительный тур группового этапа ЧМ-1998. Тогда норвежцы пропустили в концовке, но ответили голами на 83-й и 88-й минутах и взяли верх. Именно этот успех позволил им опередить Марокко и пробиться в плей-офф. К слову, Сольбаккен тогда находился в заявке, но на поле не вышел.
На руку его подопечным оказалась и травма Рафиньи, который занимался отдельно от общей группы. Сообщается, что вингера «Барселоны» рассчитывают подготовить к четвертьфиналу.
Латиноамериканцы на удивление не стали с ходу диктовать оппонентам свою волю, а, напротив, отдали инициативу и сделали ставку на быстрые контратаки. Но уже на первых минутах получили ушат холодной воды в виде гола Патрика Берга. Скандинавы вскрыли чужую оборону по правому флангу разрезающим пасом на Александра Сёрлота. Тот убрал опекуна и выполнил передачу под удар Бергу, который не оставил шансов Алисону Бекеру. Однако судья зафиксировал офсайд у ассистента.
После этого жёлто-синие пришли в себя и провели достаточно активный отрезок, увенчавшийся заработанным пенальти. Началось всё с прессинга и перехвата на чужой половине. А Кристоффер Аер сбил в штрафной в подкате Матеуса Кунью. Удивительно, что рефери на точку не указал. Но, сходив к монитору, поменял решение. Однако Бруно Гимарайнс исполнил 11-метровый крайне неудачно — в правый угол и на удобной высоте для Эрьяна Нюланда. Плюс сделал паузу перед самым ударом. В итоге вратарь выручил партнёров.
Затем скандинавы буквально прижали соперников к воротам, но практически не проникали в чужую штрафную. Холанд вовсе был незаметен и отметился лишь одним неопасным ударом. Латиноамериканцы спокойно сдерживали наступление и всегда были готовы ворваться в свободные зоны.
А после паузы на водопой активизировались сами и вполне могли открыть счёт. Сначала мяч чуть не залетел в сетку после прострела Габриэла Мартинелли от лицевой слева. Снаряд от ноги голкипера отскочил в поле. Позже Винисиус Жуниор в штрафной красиво обыграл защитника и пробил в ближний. Нюланд отразил выстрел ногой.
В перерыве Сольбаккен произвёл двойную замену и освежил фланги атаки, бросив в бой Андреаса Шельдерупа и Оскара Бобба. Этот ход полностью оправдал себя. Его подопечные включили прессинг, снова прижали оппонентов к воротам и не позволяли выйти со своей половины. Правда, сами практически не угрожали владениям Бекера.
Зато латиноамериканцы упустили отличную возможность открыть счёт. Едва появившийся на поле Эндрик убежал на рандеву с Нюландом, воспользовавшись отличной разрезающей передачей Винисиуса, но не попал в створ. Сам вратарь продолжал творить чудеса. Вскоре он успел сложиться и парировал выстрел Райана из правого угла штрафной. А затем не позволил огорчить себя Бруно Гимарайнсу с близкой дистанции, пусть тот оказался в офсайде.
Анчелотти тоже пытался изменить ход встречи рокировками и, в частности, бросил в бой Неймара. Но это не помогло. Напротив, норвежцы опять завладели инициативой. И ещё до паузы на водопой Холанд упустил отличный шанс, не сумев замкнуть прострел партнёра на дальней штанге.
Однако на 80-й минуте всё-таки реализовал момент и открыл счёт. Шельдеруп ушёл от оппонента на левом краю и выполнил подачу в штрафную, а форвард «Манчестер Сити» классно отклеился от опекуна и головой точно пробил с линии вратарской.
Латиноамериканцы в концовке попробовали устроить навал, но не добились успеха. Холанд же на 90-й минуте в контратаке, с подступов к штрафной низом пробив в дальний угол, отметился седьмым голом на текущем турнире. Это позволило ему догнать в гонке бомбардиров Месси и Мбаппе.
Единственной ложкой дёгтя стал ещё один назначенный в ворота подопечных Сольбаккена пенальти, который реализовал Неймар. Но едва ли это сильно утешило болельщиков.
Скандинавы впервые в своей истории пробились в четвертьфинал первенства планеты. А бразильцы бесславно отправляются домой.