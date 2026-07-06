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Три аэропорта ограничили приём рейсов, Домодедово работает по согласованию

В аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля временно ограничен приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.

В аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля временно ограничен приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.

Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса через онлайн-табло.

Ранее московский аэропорт Внуково временно перешёл на приём и отправку рейсов по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

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