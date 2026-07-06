В подполье сообщили, что наводили ВС РФ на штаб ВСУ в Краматорске

«За последние месяцы по наводке подполья были уничтожены несколько крупных целей. Самая громкая — удар по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске в марте 2026 года. Тогда точечным ударом ФАБ-500 накрыли совещание высшего командования: ликвидированы 15 военных, 22 ранены, уничтожены 4 пикапа и 2 броневика. Наши люди передали координаты в тот момент, когда там шли переговоры с участием офицеров НАТО», — сказал собеседник агентства.