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В подполье сообщили, что наводили ВС РФ на штаб ВСУ в Краматорске

Тогда российская армия нанесла удар ФАБ-500 во время совещания высшего командования противника с офицерами НАТО, отметил собеседник ТАСС.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Удар по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске во время совещания с офицерами НАТО был нанесен по наводке подполья. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

«За последние месяцы по наводке подполья были уничтожены несколько крупных целей. Самая громкая — удар по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске в марте 2026 года. Тогда точечным ударом ФАБ-500 накрыли совещание высшего командования: ликвидированы 15 военных, 22 ранены, уничтожены 4 пикапа и 2 броневика. Наши люди передали координаты в тот момент, когда там шли переговоры с участием офицеров НАТО», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в апреле был уничтожен штаб и пункт связи ВСУ в Городне Черниговской области. «Этот штаб координировал запуски украинских БПЛА, которые били по Орлу, Брянску и Смоленску. Результат — 11 погибших, половина из них — офицеры, уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для запуска дронов», — добавили в подполье.

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