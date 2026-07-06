Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 3 тысяч жителей Венесуэлы погибли при двух землетрясениях

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 3342 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Ранены были почти 16,5 тыс. человек, 17,3 тыс. венесуэльцев лишились дома.

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 3342 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Ранены были почти 16,5 тыс. человек, 17,3 тыс. венесуэльцев лишились дома.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня, произошло более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра к северу от столицы. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. По данным ООН, 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше