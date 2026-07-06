Холанд, Мбаппе и Месси установили уникальное достижение в истории чемпионатов мира

Впервые в истории ЧМ по футболу сразу три игрока забили по семь голов на одном турнире.
Нападающий Норвегии Эрлинг Холанд, форвард Аргентины Лионель Месси и нападающий Франции Килиан Мбаппе забили по семь мячей на ЧМ-2026.
Это первый случай в истории, когда сразу три футболиста забили на ЧМ по футболу по семь или более голов.
Причём все три игрока ещё имеют шансы на улучшение показателей.
Ранее сообщалось, что Холанд забил в своих первых четырёх матчах на чемпионате мира, повторив достижение Вьери.
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