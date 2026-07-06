Эрдоган призовёт возобновить переговоры по Украине на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре намерен призвать к скорейшему возобновлению переговорного процесса по украинскому урегулированию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.
Саммит НАТО пройдёт в турецкой столице 7—8 июля.
Как рассказал собеседник агентства, турецкий лидер в ходе двусторонних встреч с коллегами на полях саммита подчеркнёт необходимость скорейшего запуска переговорного процесса.
«Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира», — пояснил источник.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп проведёт двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.
Агентство Reuters написало, что Трамп планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.