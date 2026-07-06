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Начало матча Мексики с Англией может быть задержано из-за грозы

Матч между Мексикой и Англией в рамках ⅛ финала чемпионата мира — 2026 может состояться позднее назначенного времени.

Матч между Мексикой и Англией в рамках ⅛ финала чемпионата мира — 2026 может состояться позднее назначенного времени.

Как сообщает The Sun, за несколько часов до начала матча в Ацтеке началась сильная гроза. На данный момент сотрудники стадиона не впускают болельщиков, журналистов и футболистов в чашу стадиона.

Таким образом, если до 02:30 мск гроза не закончится, начало матча перенесут на полчаса.

Ранее футболисты сборной Мексики отказались от часов премиального бренда, подаренных блогером.

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