Начало матча Мексики с Англией может быть задержано из-за грозы

Матч между Мексикой и Англией в рамках ⅛ финала чемпионата мира — 2026 может состояться позднее назначенного времени.
Как сообщает The Sun, за несколько часов до начала матча в Ацтеке началась сильная гроза. На данный момент сотрудники стадиона не впускают болельщиков, журналистов и футболистов в чашу стадиона.
Таким образом, если до 02:30 мск гроза не закончится, начало матча перенесут на полчаса.
Ранее футболисты сборной Мексики отказались от часов премиального бренда, подаренных блогером.
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