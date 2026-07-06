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Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ

В Севастополе в результате атаки ВСУ временно пропало электроснабжение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, социальные объекты перевели на резервное питание, сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал он.

Введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром в городе не будут курсировать троллейбусы, предупредил Развожаев.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, заверил он.

В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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