Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, социальные объекты перевели на резервное питание, сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал он.
Введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром в городе не будут курсировать троллейбусы, предупредил Развожаев.
Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, заверил он.
В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.