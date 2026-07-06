Фицо: выживание Европы зависит от единства Запада и Востока

«Действительно ли нам нужна конфронтация, чтобы вновь обрести уверенность в том, что выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада», — заявил Фицо во время своего выступления по случаю Дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия 5 июля.