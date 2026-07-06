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Фицо: выживание Европы зависит от единства Запада и Востока

Премьер-министр Словакии отметил, что европейский нарратив о конфронтации с Россией — защитный механизм испуганных стран.

БРАТИСЛАВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал европейский нарратив о конфронтации с РФ защитным механизмом испуганных западных стран, подчеркнув, что будущее Европы напрямую зависит от единства с Востоком. Его слова приводит портал? tandard.

«Действительно ли нам нужна конфронтация, чтобы вновь обрести уверенность в том, что выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада», — заявил Фицо во время своего выступления по случаю Дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия 5 июля.

По мнению словацкого премьера, европейские элиты запутались в предрассудках и страхах. Фицо призвал Словакию вернуться к своим основополагающим ценностям в то время, когда духовные основы западной цивилизации рушатся.

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