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В МИД России назвали причину отказа Киева от тел военных ВСУ в Константиновке

Мирошник: Киев бросил тела военных ВСУ в Константиновке из-за западных денег.

Источник: Комсомольская правда

Киев отказывается забирать тела военных ВСУ из Константиновки, чтобы не разрушить картину своих выдуманных «побед». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных “побед”, — написал дипломат в телеграм-канале.

По словам Мирошника, Киев опасается, что возвращение тел погибших повлияет на восприятие ситуации в преддверии саммита НАТО в Анкаре, где Украина рассчитывает на дальнейшую финансовую поддержку.

Ранее KP.RU сообщал, что 3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Политолог Александр Михайлов отметил, что западные страны пытаются не заметить успех российских военных в населенном пункте.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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