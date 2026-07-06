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Вэнс рассказал, что США требуют от ВСУ

Вице-президент Вэнс: CША выступают против новых наступлений ВСУ.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ, настаивая на оборонительной тактике, заявил в интервью газете Times вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — сказал он.

По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.

«Практически весь западный мир, включая президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — пояснил Вэнс.

В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился именно по вине Владимира Зеленского. Он также утверждал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.

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