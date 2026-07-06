Вэнс рассказал, что США требуют от ВСУ

В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился именно по вине Владимира Зеленского. Он также утверждал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.