МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ, настаивая на оборонительной тактике, заявил в интервью газете Times вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — сказал он.
По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.
«Практически весь западный мир, включая президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — пояснил Вэнс.
В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился именно по вине Владимира Зеленского. Он также утверждал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.