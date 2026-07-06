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В МИД назвали условие для полноценного диалога ЕС с Россией

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не учтет интересы России в сфере безопасности и реалии на земле, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

«Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — сказал он агентству.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.

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