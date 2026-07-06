В МИД заявили, что антироссийский курс НАТО не изменится в ближайшее время

Ранее депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что Польша хочет усиления роли НАТО в сфере ядерного сдерживания, что может создать для России новые риски. Таким образом он прокомментировал заявление Варшавы, мол на саммите альянса в Анкаре будут обсуждать инвестиции в ядерные возможности. По мнению парламентария, если Польша получит доступ к ядерному оружию, её политические требования к соседям могут стать гораздо жёстче. Кроме того, на саммите в Турции могут прозвучать важные заявления Запада в адрес России. Речь может идти об ультиматуме.