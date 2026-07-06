В феврале бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что разработанный им при содействии НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Владимира Зеленского. Он также указал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за разногласий по вопросам обороны.