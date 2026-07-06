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Вэнс объяснил позицию США по тактике Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете Times заявил, что Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины и настаивает на оборонительной тактике.

Источник: Reuters

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — сказал он.

Как пояснил политик, такая позиция основывается на опыте неудачного контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.

«Практически весь западный мир, включая президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — отметил Вэнс.

В феврале бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что разработанный им при содействии НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Владимира Зеленского. Он также указал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за разногласий по вопросам обороны.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев задействовал подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.

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