«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — сказал он.
Как пояснил политик, такая позиция основывается на опыте неудачного контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.
«Практически весь западный мир, включая президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — отметил Вэнс.
В феврале бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что разработанный им при содействии НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Владимира Зеленского. Он также указал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за разногласий по вопросам обороны.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев задействовал подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.