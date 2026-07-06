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США почти полностью вывели войска из Эстонии

США практически полностью вывели военный контингент с территории Эстонии. В стране в основном остались только обслуживающие подразделения, сообщает ERR. По информации властей, это связано с приостановкой ротации и пересмотром присутствия США в Европе.

США практически полностью вывели военный контингент с территории Эстонии. В стране в основном остались только обслуживающие подразделения, сообщает ERR. По информации властей, это связано с приостановкой ротации и пересмотром присутствия США в Европе.

«Они (США. — “Ъ”) начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев», — сказал глава комиссии парламента по гособороне Калев Стойческу.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, США традиционно проводят ротацию летом. Однако из-за пересмотра структуры сил неизвестно, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут.

Согласно действующему договору, в Эстонии должно находиться от 500 до 700 военнослужащих США, отмечает ERR.

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