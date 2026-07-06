США почти полностью вывели войска из Эстонии

«Они (США. — “Ъ”) начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев», — сказал глава комиссии парламента по гособороне Калев Стойческу.