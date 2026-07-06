Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ

«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового», — сказал Полянский.
Он пояснил, что вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.
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