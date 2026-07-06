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Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ

Постпред Полянский заявил, что у ОБСЕ нет механизма исключения России.

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Механизма исключения России из ОБСЕ не существует, пояснил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового», — сказал Полянский.

Он пояснил, что вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.

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