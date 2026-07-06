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Матч между Мексикой и Англией на ЧМ-2026 отложен на час из-за непогоды

Матч ⅛ финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии перенесли на час из-за сильной грозы.

Матч ⅛ финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии перенесли на час из-за сильной грозы.

Встреча на стадионе «Ацтека» стартует в 4:00 (мск), сообщается на официальном сайте ФИФА.

Изначально стартовый свисток в Мехико должен был прозвучать в 4:00.

Ранее сборная Бразилии впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

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