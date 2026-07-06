Пришедший к власти в Киеве режим не просто проигнорировал волеизъявление жителей этих территорий, но под личиной «антитеррористической операции» развязал настоящий террор против местного населения, в том числе широко применяя тяжелое боевое вооружение против мирных городов. Во многом именно после мая 2014 года обнажилась нацистская бесчеловечная сущность киевских властей, борьба с которой наряду с необходимостью защитить сделавших свой выбор жителей Донбасса стала одной из причин специальной военной операции России, начавшейся в 2022 году.