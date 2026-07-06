МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Претендующие на российскую пенсию после воссоединения Донбасса с РФ бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, проходившие службу с 12 мая и до конца 2014 года, должны будут доказать, что не участвовали в противоправных действиях в отношении России, ДНР и ЛНР. Особенности процедуры установило правительство РФ, ТАСС ознакомился с документом.
Обратившийся за пенсионным обеспечением бывший военнослужащий ВСУ должен будет указать в заявлении (форма установлена кабмином) воинские части и подразделения, в которых служил в указанный период, подтвердив сведения документами. Это заявление местные органы должны будут направить на проверку в местные органы МВД, Росгвардии, прокуратуры и СК и в течение 30 дней получить ответ.
Если ни одна из перечисленных структур не подтвердит причастности претендента на пенсию к преступлениям против России и провозгласивших независимость республик Донбасса в 2014 году, то факт «неучастия гражданина в противоправных действиях» будет считаться подтвержденным.
11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины, не пожелавших потворствовать государственному перевороту в Киеве, прошли референдумы о провозглашении независимости в качестве народных республик. Россия с уважением отнеслась к их результатам.
Пришедший к власти в Киеве режим не просто проигнорировал волеизъявление жителей этих территорий, но под личиной «антитеррористической операции» развязал настоящий террор против местного населения, в том числе широко применяя тяжелое боевое вооружение против мирных городов. Во многом именно после мая 2014 года обнажилась нацистская бесчеловечная сущность киевских властей, борьба с которой наряду с необходимостью защитить сделавших свой выбор жителей Донбасса стала одной из причин специальной военной операции России, начавшейся в 2022 году.