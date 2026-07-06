Постпред Полянский: Механизма исключения России из ОБСЕ нет

По словам постпреда, организация даже не стала публично обсуждать теракт ВСУ в Брянской области. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси, которые ехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку, сообщил Дмитрий Полянский. Тогда пострадали шестеро детей, один человек погиб.