Дипломат уведомил, что страны сами решают вопрос дальнейшего членства в организации. У ОБСЕ не существует «даже устава как такового».
«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет», — объяснил Дмитрий Полянский.
По словам постпреда, организация даже не стала публично обсуждать теракт ВСУ в Брянской области. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси, которые ехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку, сообщил Дмитрий Полянский. Тогда пострадали шестеро детей, один человек погиб.
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