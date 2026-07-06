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Постпред Полянский: Механизма исключения России из ОБСЕ нет

Постпред РФ объяснил, почему Россию нельзя исключить из ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на бездоказательные обвинительные заявления украинской стороны, Россия остается членом многих международных организаций. Это касается, в том числе, ОБСЕ. Механизма исключения РФ из организации нет. Так заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Дипломат уведомил, что страны сами решают вопрос дальнейшего членства в организации. У ОБСЕ не существует «даже устава как такового».

«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет», — объяснил Дмитрий Полянский.

По словам постпреда, организация даже не стала публично обсуждать теракт ВСУ в Брянской области. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси, которые ехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку, сообщил Дмитрий Полянский. Тогда пострадали шестеро детей, один человек погиб.

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