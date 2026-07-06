ПВО сбила еще четыре БПЛА, сообщил Собянин

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», — написал мэр в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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