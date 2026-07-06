Новый ГОСТ на классическое пиво вступит в силу с 1 января

Согласно документу, пиво подразделяется на два основных типа: светлое и тёмное. По способу обработки продукт может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветлённым, нефильтрованным неосветлённым, а также обеспложенным методом холодной стерилизации. При этом стандарт не распространяется на специальное пиво.