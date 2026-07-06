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Польша подняла истребители на фоне якобы активности России на Украине

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Источник: AP 2024

«Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Х.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

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