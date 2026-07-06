Росавиация ввела ограничения в аэропортах Пензы, Пскова и Саратова

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах трёх городов.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения коснулись аэропортов Пензы, Пскова и Саратова.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации агентства.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля был временно ограничен приём и выпуск воздушных судов.
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